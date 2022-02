Albert Heijn heeft vrijdagavond de Gouden Loeki 2021 gewonnen voor de kerstreclame Het kleinste grootste liefdesverhaal van het jaar. De Gouden Loeki is de jaarlijkse publieksprijs van de Stichting Etherreclame (Ster) voor de beste tv-reclame.

Het zilver ging naar Fritsie, de oudejaarscommercial van de Staatsloterij. Brons was er voor PLUS Supermarkt met Goed eten is samen eten, net als winnaar Albert Heijn een kerstreclame.



Winnaar Albert Heijn kreeg de Gouden Loeki tijdens een speciale uitzending van Omroep MAX op NPO1, die ondanks de oorlog in Oekraïne doorging.



Albert Heijn won twee keer eerder de Ster Gouden Loeki. In 2015 deed de supermarktketen dat met de afscheidsreclame van supermarktmanager Meneer Van Dalen en twee jaar later met Appie Christmas, eveneens een kerstreclame.



De top drie werd gekozen uit tien genomineerde commercials van 2021, die begin februari werden bekendgemaakt. Het publiek kon vervolgens stemmen op de beste reclame.