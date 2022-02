De eerste aflevering van Expeditie Robinson: All Stars, waarin kandidaten uit eerdere seizoenen het tegen elkaar opnemen, heeft donderdagavond 853.000 kijkers getrokken. Dat is beduidend minder dan tijdens de recentste reguliere seizoenen van het programma.

Afgelopen augustus begon het Expeditie Robinson-seizoen met 1,45 miljoen kijkers, wat een fractie minder was dan de 1,6 miljoen van de reeks uit 2019. De eerste uitzendingen van eerdere seizoenen vonden niet op de donderdagavond, maar op de zondagavond plaats.

In Expeditie Robinson: All Stars keren kandidaten uit eerdere seizoenen terug. Zij schopten het eerder tot minstens de halve finale. Onder hen zijn acteur Ferry Doedens, kok Hugo Kennis en boerin Bertie Steur.

Arjen Lubach sluit de eerste week van de Avondshow met Arjen Lubach af met een miljoen kijkers. Hij begon afgelopen maandag met 1,6 miljoen kijkers, van wie hij er dinsdag bijna 1,3 miljoen overhield. Woensdag zakte het aantal net door de grens van een miljoen kijkers.

De gehele top drie van de best bekeken programma's van donderdagavond bestaat uit nieuwsuitzendingen over de Russische inval in Oekraïne.