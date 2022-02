Carlo Boszhard doet niet alleen aangifte tegen Jan Roos en zijn juicekanaal Roddelpraat, maar ook tegen Yvonne Coldeweijer.

Coldeweijer zegt donderdagavond op Instagram dat ze Boszhards aangifte toejuicht. "Nog steeds stromen de verhalen bij mij binnen, dus het lijkt mij sterk dat dit allemaal leugens zijn, Carlo. Doe lekker aangifte, dan gooien we mooi alles op tafel."

Roddelpraat beschuldigde Boszhard woensdag van ongewenst gedrag. De RTL-presentator meldde donderdag vervolgens op Instagram aangifte te doen vanwege "leugens en laster". Hij zegt "verbijsterd" te zijn over het gemak waarmee zijn naam "te grabbel wordt gegooid".



Later kwam daar de aankondiging van een aangifte tegen Yvonne Coldeweijer bij. Zij kwam donderdag op haar eigen juicekanaal Life of Yvonne eveneens met het verhaal over wangedrag. "Ook tegen Yvonne doe ik aangifte wegens smaad en laster", schrijft Boszhard, die zijn volgers tegelijkertijd dankt voor alle steunbetuigingen. "Dit kan en mag ik niet over mijn kant laten gaan", sluit hij af.



Roos meldde woensdag dat het Story-verhaal over een BN'er die ongewenst gedrag had vertoond richting minderjarige jongens over Boszhard zou gaan. Daarnaast stelde hij dat de presentator "handtastelijk" zou zijn geweest naar een bekende mannelijke collega.

RTL sluit zich aan bij de verklaring van Boszhard, zegt een woordvoerder. "We reageren niet op geruchten en anonieme bronnen. Wel vinden we het in algemene zin een kwalijke zaak dat er suggesties worden gewekt over ernstige zaken zonder feiten te noemen."