Radiozender Arrow Classic Rock meldt zich voor een FM-frequentie, mocht er alsnog een veiling komen. Nu KINK in beroep gaat tegen de verlenging van de FM-frequenties stelt het rockstation zich ook kandidaat.

Dat zegt Jan Lagrouw, directeur van E Power, dat voor Arrow Classic Rock de reclameverkoop doet. De zender is op dit moment alleen landelijk te beluisteren via de kabel en digitaal en in delen van Nederland ook via DAB+.



"De op handen zijnde rechtszaak van KINK tegen de overheid heeft ons doen besluiten ons kandidaat te stellen als zich een gelegenheid voordoet om tegen commercieel verantwoorde voorwaarden mee te bieden tijdens een veiling", licht Lagrouw toe. "Arrow Classic Rock wil ook landelijk uitzenden op FM, alleen een herverdeling van de FM-frequenties biedt die kans."



In de zaak van KINK vraagt de zender de bestuursrechter het besluit van de overheid om de FM-vergunningen voor de derde maal te verlengen, terug te draaien en conform de Telecommunicatiewet de frequenties aan te bieden aan geïnteresseerde marktpartijen. Hierdoor zouden alle radiostations in de markt een eerlijke kans krijgen op FM te kunnen uitzenden.



Arrow Classic Rock claimt een maandelijks bereik van zo'n 800.000 luisteraars voornamelijk tussen de 40 en 65 jaar. Een landelijk dekkend FM-netwerk zou volgens Lagrouw een middel zijn om dit bereik "onder een nieuwe generatie" te vergroten. "Dat is voor een commerciële zender van wezenlijk belang voor een gezonde bedrijfsvoering, nu en in de toekomst."



De zittingsdatum voor de zaak van KINK is vastgesteld op 15 maart.