De ombudsman van de NPO heeft de afgelopen twee dagen klachten binnengekregen over de eerste tv-uitzending van nieuwe omroep Ongehoord Nederland. De klachten gaan vooral over onjuiste inhoud en desinformatie, laat ombudsman Margo Smit donderdag aan het ANP weten.

Smit gaat nu bij ON een reactie op de klachten halen, zoals de klachtenprocedure voorschrijft.

Ongehoord Nederland maakte dinsdag zijn eerste televisie-uitzending, Ongehoord Nieuws. De omroep van journalist Arnold Karskens kreeg vorig jaar van toenmalig demissionair mediaminister Arie Slob de aspirant-status.

Slob stelde als voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" moet delen als andere omroepen binnen de publieke omroep NPO. Ongehoord Nederland heeft toen ook expliciet de NPO-code ondertekend die dat voorschrijft en verplicht.

De uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag stond in het teken van de inval van Rusland in Oekraïne. Karskens stelde daarin: "Je moet geopolitiek denken: er zijn machtsblokken in deze wereld. Als je aan de rand van zo'n machtsblok woont, ben je een bufferstaat. Het is een kwestie van iedereen iets gunnen." Tweede Kamerlid Wybren van Haga zei in de uitzending dat de "EU en de NAVO hebben geprovoceerd".

Gunay Uslu, de staatssecretaris van Cultuur en Media en opvolger van Slob, stelde woensdag in de RTL 4-talkshow Jinek niet te willen zeggen wat ze van Ongehoord Nieuws vindt. "In mijn functie kan ik geen oordeel vormen over de inhoud van programma's en omroepen." De staatssecretaris vindt het "een groot goed" dat er onafhankelijke omroepen en programma's zijn en dat er op die manier meerstemmigheid is.