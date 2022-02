Mediabedrijf Mediahuis, de eigenaar van onder meer De Telegraaf, NRC en diverse regionale kranten, haalde in 2021 opnieuw meer abonnees binnen.

Mediahuis zag het totale aantal abonnementen in Nederland, België, Luxemburg en Ierland in 2021 met 3 procent toenemen, mede door de sterke stijging van het aantal digitale abonnementen met 20 procent. Het Belgische mediabedrijf meldt dat nu een op de vier abonnementen digitaal is, of een combinatie van print en digitaal.

Ook op de Nederlandse markt zette die positieve tendens in de ontwikkeling van het aantal digitale abonnees zich door. Eind 2021 waren de Nederlandse nieuwsmerken van Mediahuis goed voor een totaal van 1.166.652 abonnees (print en digitaal), van wie bijna 40 procent een digitaal abonnement had.

Mediahuis geeft alleen totaalcijfers en geen cijfers van de krantentitels apart. Wel is duidelijk dat het aantal abonnees van De Telegraaf met 18 procent steeg. Dit was met name te danken aan digitale abonnees, want het totale aantal abonnees (inclusief print) steeg met 2 procent.

NRC zag een stijging van 9 procent en komt volgens Mediahuis op het grootste aantal abonnees in zijn geschiedenis. Bij de regionale titels was de stijging van het aantal digitale abonnees met 23 procent fors.

Voor tweede jaar op rij dubbel zo veel podcast beluisterd

Het concern laat verder weten dat ook de advertentiemarkt groei vertoonde, maar deelt daarover geen specifieke cijfers. De opleving komt na een instorting van de advertentiemarkt in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Er zit ook groei in de podcasttak van het bedrijf. Het aantal beluisterde podcastafleveringen zou voor het tweede jaar op rij zijn verdubbeld, tot zo'n 50 miljoen. Mediahuis bezit onder meer NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van NRC.