Onder de tien kandidaten van Heel Holland Bakt zijn dit jaar onder anderen een vegan bakker en een bakker die louter glutenvrije baksels maakt. Er doen in totaal zeven nationaliteiten mee, meldt Omroep MAX donderdag.

Er doet een bakker met Griekse wortels mee, er is een Frans-Britse kandidaat, een van de bakkers heeft de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit en er zijn deelnemers met ouders uit Kazachstan en Schotland gekozen.

Ook doet een Belgische kandidaat die voor de liefde naar Nederland is gekomen mee. Volgens Omroep MAX is de diversiteit nog nooit zo groot geweest bij het populaire programma.

In totaal meer dan duizend mensen meldden zich aan. De nieuwe reeks van Heel Holland Bakt gaat op 12 maart van start bij de NPO. De kijkcijferhit van Omroep MAX verhuist dus van de zondag- naar de zaterdagavond.

Het presentatieteam blijft hetzelfde: André van Duin en juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden keren terug. Het thema is dit seizoen voorjaar. In Heel Holland Bakt moeten kandidaten laten zien wat ze kunnen in de keuken. Er kijken doorgaans ruim twee miljoen mensen naar het programma.