RTL sluit zich aan bij de verklaring die Carlo Boszhard heeft gegeven nadat juicekanaal Roddelpraat hem woensdag had beschuldigd van ongewenst gedrag. Boszhard doet aangifte tegen Roddelpraat en presentator Jan Roos vanwege "leugens en laster". Hij zegt "verbijsterd" te zijn over het gemak waarmee zijn naam "te grabbel wordt gegooid".

Een woordvoerder van RTL beklemtoont donderdag in een reactie dat zijn stelregel is "niet te reageren op geruchten en anonieme bronnen". "Wel vinden we het in algemene zin een kwalijke zaak dat er suggesties worden gewekt over ernstige zaken zonder feiten te noemen."

De zender heeft een extern meldpunt waarbij iedereen met klachten over ongewenst gedrag zich kan melden. "Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, wordt daar adequaat naar gehandeld. Door je hier te melden of door aangifte te doen, weet je zeker dat een melding op de juiste manier wordt behandeld."

Voor zover bekend is er geen aangifte gedaan tegen Boszhard. RTL benadrukt met klem geen contact gehad te hebben met Story, dat de geruchten als eerste bracht. "Dat RTL de hoofdredacteur van Story zou hebben gebeld om een verhaal te onderdrukken is klinkklare onzin", aldus de woordvoerder.

Eerder botsten ook Talpa-expert Albert Verlinde en RTL-presentator Humberto Tan over uitlatingen die Verlinde in Shownieuws deed zonder ze te staven. Verlinde beschuldigde Tan van mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten tijde van diens talkshow RTL Late Night, die van 2013 tot 2019 op de buis was. Tan deed vervolgens aangifte tegen Verlinde wegens laster.