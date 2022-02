Linda de Mol, die momenteel haar werkzaamheden heeft neergelegd in verband met het verbreken van haar relatie met Jeroen Rietbergen, verwacht uiterlijk dit najaar haar rentree op televisie te maken. Dan zal het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht op SBS6 te zien zijn.

"Eerder heeft Linda bij ons aangegeven dat ze haar werkzaamheden voorlopig wilde neerleggen en daar hebben wij vanuit Talpa uiteraard alle begrip voor", zegt Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa.

"In overleg met de betrokken partijen is vervolgens besloten dat we het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht in het najaar uitzenden, zodat we het programma in de originele samenstelling kunnen maken."

In eerste instantie zou het programma 27 maart beginnen. Er wordt nu gekeken wat er in plaats daarvan wordt uitgezonden.

De Mol liet na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland weten al haar taken voorlopig neer te leggen. Het programma BOOS kwam met onderbouwde onthullingen over seksueel wangedrag waar onder anderen orkestleider Jeroen Rietbergen, de inmiddels ex-vriend van De Mol, bij betrokken was. Er zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan.

De Mol heeft niet alleen haar tv-taken opgeschort. Ze is voorlopig ook niet meer te lezen en te zien in haar eigen blad.