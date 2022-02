DPG Media wil de sluitingstijden van de Volkskrant en Trouw vervroegen. De redacties van de kranten reageren verbolgen, omdat het moederbedrijf "hiermee opnieuw bevestigt geen oog meer te hebben voor het belang van goede journalistiek", meldt NRC.

Door het vervroegen van de sluitingstijden - op vrijdag worden de kranten dan om 19.15 uur gedrukt en op doordeweekse dagen om 21.45 uur - kan nieuws uit de (latere) avond niet meer in de krant worden meegenomen. Daarmee zakken de kranten een uur eerder dan nu.

De redacties eisen dat er een streep door dit plan gehaald wordt. "Het is onacceptabel en onuitvoerbaar", aldus de voorzitters van de redactieraden van de Volkskrant en Trouw. Als de directie niet wil inbinden, dreigt de redactie met vervolgstappen, zoals een staking.

Het besluit hangt samen met een tekort aan bezorgers. Als de kranten eerder gedrukt worden, zou dat tot grotere en professionelere bezorgrondes leiden.

Ook de sluiting van een drukkerij in Vlaanderen speelt mee in dit besluit, omdat dit werk wordt overgenomen door Nederlandse drukkerijen. Om alle kranten op tijd te bezorgen, moet er eerder worden begonnen met drukken.

Plan wordt opnieuw bekeken

Momenteel lopen er gesprekken tussen de redacties en de directie. "Ik hoop dat de angel eruit is", zegt Toine Heijmans, voorzitter van de redactieraad van de Volkskrant.

DPG-directeur Philippe Remarque zegt het plan opnieuw te bekijken. "De redacties zijn het met ons eens dat de bezorging verbeterd moet worden. De discussie gaat nu over de vraag of een uur eerder zakken inderdaad ten koste van de journalistieke kwaliteit gaat. Wij zeggen: in het tijdperk van de smartphone hebben we een ander podium om het laatste nieuws te brengen - en ik denk dat de lezers daar ook aan gewend zijn."

Sinds 2020 is ook NU.nl onderdeel van DPG Media.