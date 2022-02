De Britse prins Harry sleept Assiociated Newspapers (ANL), de uitgever van tabloids MailOnline en The Mail On Sunday, opnieuw voor de rechter. De hertog van Sussex heeft woensdag bij het Hooggerechtshof een zaak aangespannen wegens smaad, bevestigt een woordvoerder van de prins aan Britse media.

Het is niet duidelijk waar de zaak precies om draait, om welke artikels of om welke titel(s) van ANL het gaat.

Harry en zijn vrouw Meghan Markle wonnen recentelijk nog een zaak van ANL. De hertogin van Sussex vond dat de uitgever haar privacy had geschonden door een deel van een handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle te publiceren.

The Mail on Sunday moest van de rechter excuses aan Markle plaatsen. Ook kreeg de hertogin een schadevergoeding, die ze doneerde aan een goed doel.

De in Amerika wonende Harry is ondertussen ook verwikkeld in een rechtszaak tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over de beveiliging van hem en zijn gezin als ze in het Verenigd Koninkrijk zijn. Het ministerie wil namelijk geen informatie van inlichtingendiensten delen met andere veiligheidsinstanties. Volgens Harry, die zelf voor de kosten wil opdraaien, kan hij zonder beveiliging niet veilig terugkeren.