Talpa Network laat op dit moment onderzoek doen naar de bedrijfscultuur. Met de bevindingen wil de directie zien of het beeld dat zij daarvan heeft overeenkomt met de beleving daarvan onder het personeel. Dat zei Talpa's tv- en radiobaas Paul Römer woensdagavond tijdens een gesprek in de Tweede Kamer over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Römer zei dat hij "een aantal partijen van buiten" heeft gevraagd "een soort van nulmeting" te doen naar de bedrijfscultuur binnen het radio- en televisiebedrijf van John de Mol. "Zij gaan door het hele bedrijf onderzoeken wat de cultuurbeleving is en of die overeenkomt met hoe ik, en wij vanuit de directie, denken dat het gaat."

"Het is inmiddels ook wel duidelijk dat daar soms wat verschil tussen zit", aldus Römer. Hij verwees daarmee naar De Mol, die niet op de hoogte zou zijn geweest van wat er zich achter de schermen van The voice of Holland afspeelde.

'Het probleem vraagt om permanente aandacht'

Met de resultaten van het onderzoek gaat het bedrijf straks blijvend aan de slag, zei Römer. "Dat is niet een dingetje dat je nu even doet omdat het onderwerp in de aandacht staat. Het probleem vraagt om permanente aandacht en permanente focus", aldus de mediadirecteur. Ook heeft Talpa de producenten waar het mee werkt gevraagd wat zij doen om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Naast Römer namen woensdagavond ook zijn RTL-collega Sven Sauvé, NPO-topvrouw Frederieke Leeflang en Manon van der Hoek, voorzitter van Nederlandse Content Producenten, deel aan het gesprek met de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met het gesprek willen de politici meer inzicht krijgen in hoe deelnemers aan tv-programma's beter kunnen worden beschermd tegen machtsmisbruik.