De man die in de Netflix-documentaire The Tinder Swindler is te zien als de 'bodyguard' van de veroordeelde oplichter Simon Leviev, wil dat de streamingdienst de titel offline haalt. De man die in de documentaire als Piotr bekendstaat, zegt dat zijn reputatie is aangetast en wil excuses en een schadevergoeding, meldt TMZ.

De zogenaamde lijfwacht heeft een prominente rol in The Tinder Swindler. Hij komt zelf niet aan het woord, maar zijn beeltenis komt meermaals voorbij. Leviev gebruikt namelijk foto's van een verwonde Piotr om de vrouwen die hij oplichtte ervan te overtuigen dat hij in gevaar is.

Advocaat Joanna Parafianowicz zegt dat Piotr nooit toestemming heeft gegeven om beelden van hem te gebruiken en dat hij reputatieschade heeft opgelopen door de documentaire. Volgens de advocaat insinueert Netflix met de documentaire dat Piotr wist van Levievs oplichtpraktijken, maar dat is volgens de 'lijfwacht' niet waar. Ze wil dat Netflix de titel van de streamingdienst haalt en met excuses komt, en ze eist een schadevergoeding van zo'n 5 miljoen euro.

In The Tinder Swindler verklaren drie slachtoffers, onder wie een Nederlandse, dat Leviev via datingapp Tinder vrouwen zou hebben opgelicht. Hij liet ze geloven dat hij schatrijk was en een zoon van een diamantmagnaat was.

In de documentaire is te zien dat hij verschillende vrouwen inpalmde en daarna verklaarde dat hij in gevaar verkeerde en geld nodig had. De slachtoffers gaven hem contant geld of hun creditcards en geloofden dat hij hun later zou terugbetalen, wat nooit gebeurde.