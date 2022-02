De documentaire van Evan Rachel Wood over het vermeende misbruik door haar ex-partner Marilyn Manson is vanaf 15 maart in twee delen te zien op HBO Max.

De film, genaamd Phoenix Rising, verschijnt in twee delen op de streamingdienst. Don't Fall verschijnt op 15 maart en een dag later staat Stand Up online.

De eerste helft van de film was eerder al te zien tijdens het Sundance Film Festival. In de documentaire praat de 34-jarige actrice over hoe ze door Brian Warner, zoals Manson echt heet, is misbruikt. Ook haar moeder en broer komen aan het woord.

Wood was vorig jaar de eerste vrouw die de rockartiest publiekelijk beschuldigde van misbruik. Na haar beschuldiging volgden meerdere vrouwen, onder wie Game of Thrones-actrice Esmé Bianco. Manson ontkent alle beschuldigingen.



Streamingdienst HBO MAX is vanaf 8 maart in Nederland te ontvangen.