De politie gaat juicekanalen en mensen die dinsdagavond livebeelden van de gijzeling bij de Apple Store in Amsterdam deelden niet aanpakken. Dat zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam woensdag.

De politiewoordvoerder laat weten geen waardeoordeel over het streamen van de beelden te willen vellen. "Op dit moment ligt de focus in ons onderzoek op de gijzeling in de Apple Store zelf en niet op personen die beelden of informatie hebben gedeeld. Wel vragen we in de toekomst terughoudend te zijn in dit soort gevallen. We doen die oproep niet voor niets. Het delen van dergelijke informatie kan erg gevaarlijk zijn en kan mogelijk strafrechtelijke gevolgen hebben."

Dinsdagavond was er een gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. Diverse media, waaronder ook zogenoemde juicekanalen, deelden livebeelden van het incident via sociale media. De politie riep tijdens de gijzeling op daarmee te stoppen in verband met de veiligheid van de betrokkenen in het pand en de agenten die aan het werk waren.

De politie kan het materiaal dat nu gepost en gedeeld is wel gebruiken in het onderzoek naar de zaak.



Juicekanalen zijn Instagram-pagina's of YouTube-accounts waarop roddels over (meestal) bekende Nederlanders worden gedeeld.