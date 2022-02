Ongehoord Nieuws, het tv-programma van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON!), is dinsdagmiddag van start gegaan met 225.000 kijkers. Het actualiteitenprogramma, dat vanaf het middaguur op NPO1 werd uitgezonden, ontbreekt daarmee in de top 25 met best bekeken titels van de dag.

Omroepbaas Arnold Karskens wist het kijkcijferaantal van tevoren goed in te schatten. "Ik gok nu op een paar honderdduizend", zei hij dinsdag tegen het ANP. "Het gaat mij erom dat we hebben gemaakt wat we willen maken en dat we echt iets toevoegen. Kijkcijfers interesseren me niet zo heel erg veel."

ON! kreeg afgelopen zomer, net als Omroep ZWART, officieel de status van aspirant-omroep. Dat betekent dat ze de komende vijf jaar programma's mogen maken voor de NPO. De omroep wil een "kritisch" geluid laten horen over onder meer het klimaat, de Europese Unie en immigratie.

De tweede aflevering van De Avondshow met Arjen Lubach wist wederom meer dan een miljoen kijkers te trekken. Maandag stemden ruim 1,6 miljoen kijkers op de talkshow af, dinsdag waren dit er bijna 1,3 miljoen.