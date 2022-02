Voor veel kandidaten is één keer Expeditie Robinson al een hele beproeving, maar RTL heeft zestien kandidaten die het in eerdere seizoenen tot minimaal de halve finale schopten, bereid gevonden om nog eens mee te doen. Eerdere winnaars Edith Bosch (2013) en Bertie Steur (2016) leggen aan NU.nl uit waarom ze ervoor hebben gekozen nogmaals de strijd aan te gaan in Expeditie Robinson: All Stars.

"Ik zie het echt als een toegift", vertelt boerin Steur, die bekend is van haar deelname aan Boer zoekt Vrouw. "Ik heb het al een keer mogen doen en dan ga je er wel van uit dat het daarbij blijft. Toen ik werd gebeld of ik nog een keer wilde, zei ik meteen ja."

Druk om na haar overwinning nog eens te presteren, voelde Steur niet. "Ik ging er de eerste keer al totaal niet van uit dat ik zou winnen. Dat was een grote verrassing, maar wel een mooie ervaring en met die gedachte ben ik er nu weer in gegaan."

Doordat Steur in haar seizoen als eerste werd weggestemd en het grootste deel van haar expeditie op afvallerseiland doorbracht, heeft ze destijds veel Robinson-onderdelen niet kunnen ervaren. "Ik kreeg nu de kans om de andere kant van het spel ook eens mee te maken."

Van individualist naar teamplayer

Voor voormalig judoka Bosch was vooral haar instelling waarmee ze het programma inging anders dan tijdens haar eerste seizoen. "Negen jaar geleden was ik net gestopt met topsport en was ik nog erg gericht op het individueel willen winnen", legt ze uit.

Bosch, die zich tegenwoordig op coaching en begeleiding richt, ging het nieuwe seizoen meer in als een teamplayer. "De vorige Expeditie vond ik het vooral belangrijk om het goed te doen op de individuele proeven en nu vond ik de proeven als team veel leuker."

"Het gaat in mijn werk veel over angst en wat je daar zelf mee doet en dat is interessant bij de dynamiek in een team als er bondjes gesloten worden. Je wil helemaal bij jezelf blijven, maar het is ook makkelijk om soms in je angst te stappen."

Bosch merkte dat dit laatste nu veel minder bij haar gebeurde. "De bondjes in Expeditie worden toch vooral gesloten uit angst om te verliezen of weggestemd te worden en niet ver te komen. Negen jaar geleden was ik zelf een stuk onzekerder. Nu was ik veel meer oké met mezelf en alles wat er om me heen afspeelde. Daardoor heb ik het allemaal een stuk meer ontspannen beleefd. Natuurlijk wil je niet als eerste naar huis, maar ik heb me niet door angst laten leiden. Daar kunnen consequenties aan zitten, maar daar was ik dan ook helemaal oké mee."

Oud-judoka Edith Bosch won Expeditie Robinson in 2013 en doet nu mee aan Expeditie Robinson: All Stars. Oud-judoka Edith Bosch won Expeditie Robinson in 2013 en doet nu mee aan Expeditie Robinson: All Stars. Foto: BrunoPress

'Als deze regen aanhoudt, stem me dan maar weg'

Dat wil niet zeggen dat Bosch het niet zwaar had op bepaalde momenten. "Ik had tijdens mijn eerste expeditie (in Maleisië, red.) amper regen meegemaakt en dat was nu (op Zanzibar, red.) wel anders. En dan hebben we het niet over een buitje als in Nederland, maar moessonregen waardoor het voelt alsof je onder de douche staat. Je bent doorweekt en het duurt uren voordat je kleding weer droog is. Ik dacht toen wel: als dit zo blijft, stem me dan maar weg."

Steur wist door haar eerdere deelname dat ze zich niet uit het veld zou laten slaan door honger, heimwee of weersomstandigheden. "Ik wist van mezelf dat ik het de eerste keer ook allemaal had doorstaan, dus dan red je het gewoon, klaar."

Waar Steur in Expeditie Robinson: All Stars naast haar medefinalisten uit 2016, rapper Dio en oud-wielrenner Thomas Dekker, terugkeert, is Bosch de enige uit haar seizoen die weer meedoet. Volgens beide vrouwen bracht dit geen voor- of nadeel met zich mee. "Iedereen begon weer op nul", aldus Bosch. "En ik kende de deelnemers uit mijn jaar toch niet zo goed, omdat ik het grootste gedeelte van de tijd in mijn eentje op een eiland zat", zegt Steur.

Doordat de deelnemers allemaal al eerder meededen, wisten ze beter wat ze moesten verwachten en konden ze zich daar enigszins op voorbereiden. Steur geeft toe dat ze er weinig tijd voor had, maar dat ze online wel wat puzzels en knopen had bekeken. Ook bestudeerde ze nog wat eerdere seizoenen om te zien wie haar tegenstanders zouden kunnen zijn.

Bosch oefende vooraf ook weer met het leggen van knopen en leerde zichzelf weer aan hoe ze vuur moest maken. "Het was wel echt mijn eer te na om terug te keren en geen vuurtje meer aan te krijgen."