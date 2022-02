De NCF, de vakbond van de Belastingdienst, doet aangifte tegen online programma BOOS (BNNVARA) na een oproep van presentator Tim Hofman om namen van ambtenaren te delen die verantwoordelijk zouden zijn voor het toeslagenschandaal. Dat bericht Trouw dinsdag.

Voorzitter Albert van der Smissen van NCF, de grootste vakbond binnen de Belastingdienst, bevestigt de aangifte van zijn bond aan de krant. Binnen de Belastingdienst is grote onrust uitgebroken over de aankondiging van BOOS dat het een uitzending wil gaan maken over het toeslagenschandaal.

Afgelopen vrijdag riep Hofman via sociale media op namen van ambtenaren door te geven die zich bij de Belastingdienst niet aan de regels hebben gehouden rond het toeslagenschandaal. "Wij willen weten: wie waren dat? Welke ambtenaren werken daar nu nog? Welke ambtenaren zijn ontslagen of gestraft, zoals de Belastingdienst ooit de ouders strafte?", vraagt hij in het filmpje.



In een gezamenlijke verklaring op het intranet van de Belastingdienst liet de ambtelijke top vrijdag weten zich grote zorgen te maken "over de wijze waarop BOOS vorm geeft aan een publieke zoektocht naar individuele ambtenaren. Dat gaat wat ons betreft echt te ver."



Van der Smissen van NCF noemt het "regelrechte intimidatie van ambtenaren". Daarnaast vindt hij dat de bewindspersonen op het ministerie van Financiën zich onvoldoende uitspreken.



'Vakbond Belastingdienst heeft onze oproep verkeerd geïnterpreteerd'

BOOS-omroep BNNVARA laat in een verklaring weten dat Hofman en zijn team al enkele maanden bezig zijn met een onderzoek naar de Belastingdienst. "De redactie heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat er ambtenaren zijn die regels overtreden hebben en buiten het protocol gewerkt hebben. Onze vraag is: hoe is de Belastingdienst omgegaan met deze mensen? We willen weten of hier consequenties aan verbonden zijn en op welke posities deze mensen nu zitten. Dat wordt in de oproep bedoeld met: ‘zijn deze ambtenaren gestraft?’."



Volgens BNNVARA heeft het NCF heeft die oproep verkeerd geïnterpreteerd. "Het NDC doet het nu voorkomen alsof wij een lijst van alle betrokken ambtenaren naar buiten willen brengen en erop uit zijn om ‘personen te beschadigen’. Dat is niet het geval. Het noemen van namen zal alleen gebeuren als daarvoor voldoende aanleiding is en dit ook journalistiek verantwoord is."