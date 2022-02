De Avondshow met Arjen Lubach is maandagavond van start gegaan met 1,6 miljoen kijkers en ook recensenten lijken enthousiast. Onder andere Het Parool en De Telegraaf zien zeker potentie in de eerste uitzending.

Lubach ging voor de show in de leer bij een uitvoerend producent van diverse Amerikaanse talkshows en bespreekt actuele thema's op een satirische manier. In de eerste uitzending was er ruimte voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de aandacht voor de Olympische Spelen en een interview met Kim van Kooten.

De Telegraaf

In de recensie is de krant enthousiast over het item over de Olympische Winterspelen, waarin de activistische Lubach zich toont. "Over 'genochina' en 'het beste uit jezelf halen in een land met zoveel mogelijk strafkampen.' Daarbij heeft Lubach de NOS in het vizier die zonder gene reclame maakt voor 'stomme landen', over de rug van duizenden dode dwangarbeiders. Een omroep die tegelijkertijd kritische vragen stelt aan Toon Gerbrands van PSV over of hij wel aan de 'mensenrechten denkt als hij een trip boekt?' Terwijl het niet uitzenden de enige optie is om stelling te nemen tegen de genocide op de Oeigoeren. Maar niemand heeft het over de televisie-omroepen, stelt Lubach. In plaats daarvan krijgen we "prachtig beeld van Xi Jinping met een verrekijker."

Het Parool

"Het hoofdonderwerp op dag 1 was alvast in de roos met de erkenning van de opstandige Oekraïense volksrepublieken door Rusland. Het was gedurfd om met zoveel rake grappen paraat te staan, want het nieuws kwam pas in de vooravond. “We nemen dit om half acht op, dus geen idee of hij al op de rode knop heeft gedrukt,” dekte Lubach zich nog een beetje in voor de grillen van Poetin."

