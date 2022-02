Het marktaandeel van Radio 538 is in de periode van december 2021 tot en met januari 2022 licht gedaald. De zender scoort in de periode dat de nieuwe ochtendshow van Wietze de Jager en Klaas van der Eerden is begonnen 7,6 procent ten opzichte van 8 procent in november en december vorig jaar.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder levert Radio 538 wel meer in. In december 2020-januari 2021 scoorde de zender nog een marktaandeel van 8,6 procent. De luistercijfers worden maandelijks bekendgemaakt, waarbij twee maanden worden gerapporteerd.

In december werd bekend dat Frank Dane afscheid moest nemen van zijn ochtendshow op de zender. Per begin januari namen De Jager en Van der Eerden het van hem over. Volgens 538 was de wijziging onderdeel van het aanpassen van de programmering. Dane besloot nadat hij het nieuws hoorde direct afscheid te nemen en niet nog een maand uitzendingen te maken.

NPO Radio 2 wederom marktleider dankzij Top 2000

NPO Radio 2 blijft in de periode december 2021-januari 2022 marktleider met een marktaandeel van 18 procent in de doelgroep tien jaar en ouder. NPO Radio 2 scoort elk jaar goed in deze periode door het uitzenden van de Top 2000 vanaf Eerste Kerstdag tot en met Oud en Nieuw. Het marktleiderschap is iets verbeterd ten opzichte van vorig jaar, toen de zender een marktaandeel van 17,8 procent had.

Op de tweede plaats staat Radio 10 met een marktaandeel van 11,1 procent. Die zender stijgt daarmee ook licht ten opzichte van de meting een jaar eerder: met 0,2 procentpunt. Nummer drie Qmusic ziet het marktaandeel eveneens stijgen, van 10,1 procent tot 10,6 procent.

Sky Radio blijft nagenoeg gelijk met 9,5 procent. Procentueel is KINK de grootste stijger. De zender heeft nu een marktaandeel van 0,9 procent, een stijging van 50 procent in vergelijking met de vorige periode.

In de commerciële doelgroep 20-49 jaar, die belangrijk is voor adverteerders, was NPO Radio 2 in december-januari eveneens marktleider, met 20,3 procent. Qmusic staat daar met 18,2 procent op de tweede plaats, Radio 538 is de nummer drie met 11,9 procent.