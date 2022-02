Het nieuwe dagelijkse programma van Arjen Lubach is maandagavond van start gegaan met ruim 1,6 miljoen kijkers. Daarmee moet hij alleen het NOS Journaal van 20.00 uur voor zich dulden in de lijst met best bekeken programma's.

In het satirische programma besprak Lubach maandagavond onder andere de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de Olympische Spelen. In de voorbereiding voor het programma ging hij in de leer bij iemand die jarenlang met Amerikaanse talkshowpresentatoren Jon Stewart en Trevor Noah werkte.

Op1 heeft ruimte moeten maken voor het programma: De Avondshow met Arjen Lubach start om 22.15 uur en daarom is Op1 verschoven naar 22.45 uur. Naar de talkshow keken maandag 933.000 mensen.

Eva Jinek begon aan een nieuw seizoen Jinek. Daar keken in totaal 872.000 mensen naar.