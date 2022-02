Premier Mark Rutte verliet maandagavond de uitzending van Jinek voortijdig omdat tijdens het programma bekend werd dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin militairen gaat sturen naar Oekraïne. "Ik vind het ongemakkelijk om hier langer te blijven zitten."

Rutte noemde Poetin "totaal paranoia" nadat bekendgemaakt werd dat Poetin een 'vredesmissie' wil starten in twee pro-Russische regio's in Oekraïne. Hij verliet het programma om te kijken wat de gevolgen zijn van de Russische inval en wat die betekent.

Eerder in Jinek maakte Rutte bekend dat de EU met sancties komt tegen Rusland. Dat was toen nog omdat Poetin besloot de zogeheten Oekraïense volksrepublieken Donetsk en Luhansk als onafhankelijk erkende. Rutte omschreef toen nog een "beperkt pakket sancties", maar verzekerde dat bij een militaire inval "massieve retaliatie met enorme sancties" zou volgen.

Poetin kondigde eerder op de avond in een nationale televisietoespraak aan dat Rusland de afvallige regio's in het buurland als onafhankelijke staten gaat erkennen. In die toespraak haalde hij fel uit onder meer naar de Oekraïense regering, het Westen en de NAVO.