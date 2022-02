DPG Media heeft in 2016 topman Jaak Smeets ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, bevestigt het bedrijf zondag aan verschillende media waaronder de Volkskrant. Hij zou zich herhaaldelijk aan vrouwelijke medewerkers hebben opgedrongen. DPG suggereerde destijds dat de directeur-uitgever op eigen initiatief vertrok.

De kwestie kwam deze week aan het licht in een podcastuitzending van The Gygs van mediaondernemer Yves Gijrath. In een reactie liet DPG Media weten het seksueel grensoverschrijdende gedrag niet openbaar te hebben gemaakt op verzoek van de "betrokken medewerkers".

De Volkskrant sprak echter twee slachtoffers die dat ontkennen. Het is onduidelijk of andere slachtoffers dat wel hebben verzocht.

In gesprek met de krant vertellen de twee Belgische DPG-medewerkers afzonderlijk van elkaar hoe ze in 2010 door Smeets uit eten werden gevraagd. Hij zou in beide gevallen droevig over zijn overleden moeder zijn begonnen, waarna hij de medewerkers op schoot trok. Hij zou ze meermaals hebben geprobeerd te zoenen en zat met zijn hand in hun ondergoed.

Vooralsnog zijn er onder Nederlandse DPG-medewerkers geen slachtoffers bekend, meldt de Volkskrant. Smeets is betrokken geweest bij de Nederlandse kranten van DPG Media, maar speelde in 2016 geen rol van betekenis meer in Nederland.

Diverse hoofdredacteuren van DPG-kranten wisten van het wangedrag van Smeets, maar besloten er niet over te publiceren, meldt de Volkskrant. Voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis en Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan zeggen tegen de krant dat ze het destijds een interne Belgische kwestie vonden.



Sinds 2020 is NU.nl onderdeel van DPG Media.