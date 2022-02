Bijna 1,7 miljoen mensen keken zaterdag naar de laatste olympische schaatsdag op NPO1. Het was daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag.

De Nederlandse schaatsers kwamen zaterdag in actie op de massastart. Sven Kramer en Jorrit Bergsma deden mee bij de mannen, Irene Schouten en Marijke Groenewoud bij de vrouwen.

Het was de laatste race uit de carrière van Kramer. Kijkers zagen ook hoe Schouten haar derde gouden medaille van deze editie van de Winterspelen veroverde.

Wie is de Mol? was net als de voorgaande weken het best bekeken tv-programma van de zaterdagavond. Er keken ruim 2,6 miljoen mensen naar het AVROTROS-programma.

Dit zijn er iets minder dan een week eerder, toen ruim 2,7 miljoen mensen afstemden op NPO1. De tweede plaats was voor het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2,1 miljoen kijkers.