Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week is er één afvaller, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de achtste uitzending: cabaretier Thomas van Luyn.

Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2022 Acteur Everon Jackson Hooi, journalist Arno Kantelberg, rapper Glen Faria, presentatrice Fresia Cousiño Arias, zangeres Suzanne Klemann, presentatrice Hila Noorzai, cabaretier Thomas van Luyn, presentatrice Kim-Lian van der Meij, zangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa en presentatrice Welmoed Sijtsma.

Als allerlaatste voor de finale eruit: het is de nachtmerrie van menig Wie is de Mol?-deelnemer. Net als je de eindstreep in zicht hebt en denkt dat je weet wie de Mol is, kom je erachter dat je het al die tijd niet hebt geweten. Of dat anderen het nog net iets beter wisten, of net sneller waren.

Thomas van Luyn heeft nooit in de wedstrijd gezeten om hem te winnen en de finale halen was voor de cabaretier ook niet het allerbelangrijkste. Toch valt het hem zwaar, want nu moet hij afscheid nemen van een groep waar hij ontzettend dol op is geworden.

Wat doet het met een mens, de finale net missen?

"Het maakt niet uit of je er nou in aflevering vier uit gaat, of nu. Het is altijd verdrietig, want het feestje gaat door zonder jou. Ik vond het echt jammer dat ik de groep moest verlaten. Dat je wegloopt en weet: zij gaan met zijn drieën nog avonturen beleven. Je weet dat dat moment er komt, maar toch is het verrassend dat de wereld gewoon doordraait als jij er niet meer bent."

"Het troost dat je weet dat zij het ook jammer vinden. Zoals we het voor iedereen die eerder ging ook jammer vonden. We hebben zo geboft met de samenstelling van deze groep, zo voelt het echt. En ik denk dat het hielp dat onze Mol zo goed was, daardoor bleef de spanning in de groep: wie is het? Het is een wonder dat zoveel mensen, met zoveel verschillende achtergronden, zo matchen. Wij kenden elkaar allemaal niet echt, maar we hadden elkaar zoveel te bieden."

"Ik had mezelf voorgenomen te zeggen dat ze moesten juichen dat ze in de finale zaten, dus dat deed ik. En terwijl ik wegliep, hoorde ik ze het doen. Dat is goed hoor, maar je denkt toch ook: nou zeg, tuttut, het mag wel wat minder, haha."

Thomas van Luyn is cabaretier. Thomas van Luyn is cabaretier. Foto: AVROTROS

Je dacht al heel wat executies achter elkaar: dit was het. Hoe kwam dat?

"Tja, gewoon, ik wist het niet. Het blijft een gok, helemaal zeker weten wie de Mol is doe je niet. En in de eerste afleveringen voelde het alsof het nog wel ging. Mijn kansberekening is redelijk aardig, dus dat hielp. Maar je ziet ook mensen die alles opschrijven, mensen die psychologische steekjes uitdelen. Ik zag mensen echt het grote spel spelen en dat lukte mij niet zo. Ik ben slim, maar overzicht heb ik niet. En dat is nou net wel handig."

"Bij het vertrek van Hila veranderde er iets. Iedere executie is vreselijk, ik kan het als kijker altijd al bijna niet aan. Maar die gruwel heb je nodig, daardoor blijft het spel spannend, blijf je kijken. Van mij had het niet gehoeven, haha. Daar, als je op een stoeltje zit en wacht op het scherm, is het nog vreselijker. Ook omdat je er niet kunt winnen: als je zelf door bent, ben je blij. Maar dat betekent ook dat iemand anders weg moet. En dat is iedere keer zo'n klap."

"Na Hila dacht ik: ik kan de volgende zijn. En zo werd het echt een executie. Daar zittend op de klapstoeltjes nam ik iedere keer alles nog één keer in me op. De groep met lieve mensen, het windje dat er stond, de kleur van de lucht. Ik probeerde echt in dat moment te leven, want straks is het voorbij. Dit zijn de laatste momenten dat je meedoet aan dit fantastische spel, geniet daarvan."

En dan kom je thuis en mag je het er met niemand over hebben.

"Dat is wel gek, ja. Ik dacht altijd dat het slechts voor de show was, dat mensen dan meteen afgevoerd werden en hop, dat vliegtuig in. Maar dat is dus echt zo. Wij hadden nog het geluk dat dit seizoen iedereen in het afvallershotel terechtkwam, dat je elkaar kunt opvangen. Maar ja, ik zat zo dicht op de finale dat ik dat maar heel kort heb mogen meemaken. Dus bij thuiskomst zat ik er nog steeds een beetje in."

"Ik ben er daarna wel veel naar gevraagd. Mensen zeggen altijd: 'Ik mag natuurlijk niks vragen, maar...'. Welnee, je mag alles vragen! Ik kan alleen niet overal antwoord op geven. Je leert daar eigenlijk heel snel mee omgaan, ook omdat je weet dat mensen het niet écht willen weten. Dan is er niks meer aan."

"Mijn vrouw heb ik wel wat verteld, maar zij wist tot een paar afleveringen geleden ook niet dat ik de Mol niet was. En mijn kinderen kwamen er pas gisteravond achter. De schok was niet groot hoor, haha."

Wie is de Mol? is iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.