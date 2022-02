Sofia Jirau is het eerste model met het syndroom van Down dat een klus heeft gekregen bij lingeriemerk Victoria's Secret. Het model uit Puerto Rico vertelt op Instagram dat het een langgekoesterde droom van haar was.

"Op een dag had ik de droom. Toen werkte ik er hard voor en nu is de droom werkelijkheid geworden", vertelt de 25-jarige Jirau bij de aankondiging dat ze als eerste model met het syndroom voor Victoria's Secret gaat poseren. "Dit is slechts het begin."

Jirau werkte mee aan de No Limits-campagne van het merk, die gericht is op inclusiviteit. Victoria's Secret kreeg de afgelopen jaren veel kritiek voor het eenzijdige beeld van lichamen dat ze lieten zien met de 'angels' die de modeshows van het merk liepen.

Ed Razek, destijds marketingdirecteur van het bedrijf, zei in 2019 als reactie op de kritiek dat er geen trans modellen of modellen met een maatje meer meelopen, omdat de shows "een fantasie" moeten zijn. Niet veel later trad hij af en gingen de modeshows op de schop.

Een jaar later volgden meerdere ontslagen toen er een schandaal rond grensoverschrijdend gedrag bij Victoria's Secret kwam bovendrijven. Sinds vorig jaar waait er een frisse wind bij bij het bedrijf, waarbij de focus meer ligt op hoe vrouwen lingerie beleven in plaats van hoe mannen het graag zien. Hierbij wordt een diverser beeld geschetst in de reclamecampagnes, waar Jirau nu onderdeel van is geworden.