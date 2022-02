Het nieuwe dagelijkse tv-programma De Avondshow met Arjen Lubach begint maandagavond. Er wordt veel van verwacht en niet voor niets verhuist Arjen Lubach van NPO3 naar NPO1. Met het satirische programma Zondag met Lubach had de presentator de afgelopen jaren veel impact, soms met Kamervragen tot gevolg. NU.nl zet een aantal opvallende items op een rij.

TTIP

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) is in 2015 onderwerp bij Lubach. Het is op dat moment de nieuwe handelsovereenkomst waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen.

Volgens de EU is driekwart van de Nederlanders vóór de overeenkomst, maar in de praktijk blijken maar weinig mensen te weten waar het verdrag daadwerkelijk voor staat. Het onderwerp leeft nauwelijks, totdat Lubach er aandacht aan besteedt in zijn programma. Zo worden er Kamervragen over gesteld.

Geert Wilders en de verkiezingen

Lubach fileert in 2017 vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen het partijprogramma van de PVV van Geert Wilders. In het programma staat onder meer "Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.", waarbij Lubach over het gemakzuchtige 'enz.' valt.

Daarnaast bekritiseert Lubach de uitspraak van Wilders dat er miljarden euro's naar de zorg moeten, terwijl nergens concreet wordt gemaakt op welke manier dat zou moeten. En hoe wil hij al die moskeeën gaan verbieden? Lubach roept op om in de weken erna 'Geert #hoedan' te twitteren. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Politici gebruiken de hashtag en Wilders wordt er in debatten ook op aangesproken.

Nederlandse loterijen

Een item over de Nederlandse Loterij, die voor meer dan 99 procent eigendom is van de Nederlandse overheid, heeft impact in 2019. Loterijen als Lotto en Staatsloterij overspoelen mensen met deals en reclames, terwijl gokverslaving een groot probleem is. Zeker onder jongeren vormt dit een probleem, terwijl de Nederlandse Loterij zijn advertenties juist meer op jongeren wil richten, bijvoorbeeld door rapper Donnie in te zetten als Koning TOTO.

Vlak na de uitzending komen er Kamervragen over gokreclames en worden verschillende moties aangenomen over onder meer het uitzendtijdstip van die advertenties.

Misstanden in slachthuizen

Lubach hekelt in december 2019 de misstanden bij slachterijen. Hij toont beelden van vleesbedrijf Vion in Boxtel en de verschrikkelijke manier waarop daar varkens geslacht worden. Het leidt tot Kamervragen van twee Kamerleden over onder meer een tekort aan controleurs en dierenartsen.

Windmolenparken in Wieringermeer

In Wieringermeer staat het grootste windpark van Nederland met 82 windmolens die veel groene stroom produceren. Maar het park wordt gebruikt als datacenter van techbedrijven als Facebook, Google en Microsoft, en Nederland betaalt er met subsidies flink aan mee.

Voor de techreuzen is Nederland een gunstige plek voor een datacentrum, onder meer vanwege het belastingklimaat. Maar wat heeft Nederland eraan, vraagt Lubach zich in 2020 af. Toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) die de deal had geregeld, moet het ontgelden. "Nederland wordt een harde schijf."

