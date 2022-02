André van Duin viert zondag zijn 75e verjaardag. De komiek kan worden omschreven als een echte alleskunner en heeft in zijn inmiddels zestigjarige carrière bijna alle entertainmentdisciplines wel aangeraakt. Een overzicht van zijn imposante loopbaan door de decennia heen.

Jaren zestig: doorbraak en voorprogramma The Stones

De vijftienjarige André Kyvon staat al bekend als een lolbroek en zijn vele imitaties van sterren. Onder de artiestennaam André van Duin stuurt hij in 1962 een open sollicitatiebrief aan verschillende omroepen. Een kleine twee jaar later mag hij optredens verzorgen voor de radioshow Minjon. Een paar maanden later doet Van Duin mee aan een talentenjacht en wint hij een optreden in de televisieshow van Willy en Willeke Alberti en mag hij zelfs een van de voorprogramma's verzorgen bij het optreden van de Rolling Stones in het Kurhaus. Dat betekent zijn definitieve doorbraak en talloze televisie- en theateroptredens volgen.

Jaren zeventig: begin van de Van Duin-revues

Van Duin heeft inmiddels al flink wat ervaring opgedaan op de bühne en begin jaren zeventig, een paar jaar na zijn doorbraak, krijgt hij onder leiding van Joop van den Ende Theaterproducties al een eigen revueshow. Deze komische shows - er zullen er in totaal bijna twintig volgen - zijn typerend voor Van Duin. Tijdens de voorstellingen wordt hij vergezeld door collega-komieken als Frans van Dusschoten, Ron Brandsteder en Corrie van Gorp. In 1985 kreeg Van Duin de Johan Kaart Prijs voor zijn revuewerk. In de jaren zeventig is ook de start van de populaire Dik Voormekaar Show, waarin Van Duin vele typetjes laat horen.

Met Simone Kleinsma in de André van Duin Revue (1987). Met Simone Kleinsma in de André van Duin Revue (1987). Foto: ANP

Jaren tachtig: Animal Crackers wordt een hit

Eind jaren tachtig is de geboorte van Jaap Aap, een van de bekendste typetjes van Van Duin. Het is een terugkerend personage in het programma Animal Crackers, waarin Van Duin filmpjes van dieren voorziet van voice-overs. Jaap Aap doet hetzelfde, maar dan met beelden uit de actualiteit. Animal Crackers wordt een enorm succes op televisie.

Jaren negentig: vast gezicht op tv in Wie ben ik? en eigen shows

In de jaren negentig wordt Van Duin zo mogelijk een nóg bekender tv-gezicht. Hij is voornamelijk te zien op RTL 4, bijvoorbeeld als panellid in Wie ben ik?. Hij krijgt op de commerciële zender nog allerlei eigen programma's, zoals Bij van Duin, De André van Duin show en Lach mee met André. In de shows komen diverse populaire typetjes voorbij, zoals Meneer Wijdbeens, Koos Grandioos en Gerard van Bezij.

591 André van Duin als Jaap Aap

Jaren nul: een serieuzere Van Duin

Van Duin blijft actief op het podium, op televisie en in de muziek. In 2017 laat hij een nieuwe, verrassende kant van zichzelf zien in de dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, een verfilming van het gelijknamige populaire boek. Voor humor is zeker ook ruimte in de serie, maar drama voert de boventoon en Van Duin maakt indruk met deze onverwachte rol. Ook wordt Van Duin het nieuwe vaste gezicht van Heel Holland Bakt, als Martine Bijl wordt getroffen door een beroerte. De presentator is inmiddels niet meer weg te denken bij het bakprogramma.

Aan stoppen met werken denkt de komiek nog niet. "Ik stop misschien als het lichamelijk echt niet anders kan, omdat ik ziek word of mentaal achteruitga", vertelt hij in zijn biografie Gewoon André, die in 2021 verschijnt. "In ieder geval hoop ik dat ik nog heel lang in de running blijf. Ik blijf gewoon doorgaan met Heel Holland Bakt. Het zijn weliswaar lange opnamedagen, maar verder is het niet heel veel moeite. Tenminste, voorlopig niet."