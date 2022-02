YouTube-programma BOOS besteedt na zijn veelbekeken aflevering rond The voice of Holland aandacht aan het toeslagenschandaal. Presentator Tim Hofman doet vrijdag via Instagram een oproep aan betrokkenen die informatie hierover hebben en dit (anoniem) willen delen.

"Tijd voor een nieuw verhaal, en wel over het toeslagenschandaal", schrijft Hofman. "Want: er is een kabinet afgetreden, in de top van de ambtenarij is wat geschoven met banen, maar wij willen weten: wie zijn er hoofdelijk schuldig aan het racisme, het verwoesten van levens en traumatiseren van mensen. Werken zij nog bij de Belastingdienst, mochten zij hun baan houden?"

De presentator doet een oproep om informatie te delen en zegt bronbescherming te garanderen. Ook laat Hofman weten dat BOOS volgende week terugkeert met een reguliere aflevering. Na de video over The Voice werd een korte pauze ingelast.

BOOS, ook bekend onder de naam #BOOS, is een consumentenprogramma dat alleen online wordt uitgezonden. In 2016 verscheen de eerste aflevering. Inmiddels zijn er meer dan 250 afleveringen gemaakt.

Op 20 januari verscheen de BOOS-aflevering waarin de misstanden bij The voice of Holland aan de kaak worden gesteld. In de bijna anderhalf uur durende aflevering vertellen meerdere vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de talentenjacht. Daarbij worden bandleider Jeroen Rietbergen, een niet bij naam genoemde regisseur en coaches Marco Borsato en Ali B beschuldigd. Inmiddels is de video ruim tien miljoen keer bekeken.