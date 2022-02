Humberto Tan presenteert donderdag en vrijdag talkshow Beau, omdat presentator Beau van Erven Dorens positief is getest op het coronavirus. Van Erven Dorens mist daarom de laatste twee afleveringen van het seizoen, valt te lezen op het Twitter-account van de talkshow.

Aankomende maandag keert Eva Jinek weer terug met haar dagelijkse talkshow Jinek. Van Erven Dorens kan door de positieve test dus niet het einde van het seizoen van zijn programma meemaken.

Van Erven Dorens had niet verwacht dat hij het virus onder de leden heeft. "Ik kwam op de redactie en dan gaan we altijd eerst testen. Opeens kreeg ik een positieve test. Ik schrok me helemaal een hoedje", vertelt hij aan RTL Boulevard.

Inmiddels heeft de presentator wel wat symptomen, maar echt ziek is hij niet. "Ik voel me eigenlijk wel prima. Ik heb me wel slechter gevoeld het afgelopen seizoen. Een beetje hoofdpijn en een beetje snotterig."

Beau met Tan als presentator is donderdag- en vrijdagavond rond 22.00 uur te zien op RTL 4.