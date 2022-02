De Formule 1 trok het afgelopen jaar 81 procent meer Nederlandse tv-kijkers dan in 2020. Dat heeft de Formule 1-organisatie donderdag bekendgemaakt.

Het kijken naar de autosport is wereldwijd fors toegenomen op zowel televisie als digitaal. Nederland springt er internationaal echt uit met 81 procent meer kijkers dan het jaar ervoor, terwijl in 2020 het kijkersaantal ook al met 28 procent toenam. Het is het logische gevolg van het grote succes van wereldkampioen Max Verstappen. Overigens geeft de Formule 1 geen exacte cijfers over het aantal Nederlandse tv-kijkers, maar slechts het groeipercentage.

Ook was er een grote groei van het aantal kijkers in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Er waren wereldwijd 1,55 miljard tv-kijkers, een stijging van 4 procent ten opzichte van het seizoen ervoor. China heeft het grootste aantal Formule 1-kijkers.

De seizoensfinale in Abu Dhabi waarin Verstappen wereldkampioen werd, werd met 108,7 miljoen tv-kijkers 29 procent meer bekeken dan dezelfde race een jaar eerder.

Het totale aantal videoweergaven rond de Formule 1 steeg in 2021 met 50 procent naar 7 miljard.