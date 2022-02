De finale van Wie is de Mol? vindt op 5 maart voor het eerst sinds de coronapandemie plaats met aanwezig publiek, laat AVROTROS aan NU.nl weten. Twee jaar geleden moest de onthulling op het laatste moment nog compleet worden omgegooid door de toen geldende maatregelen.

Op 5 maart wordt bekend of Thomas van Luyn, Fresia Cousiño Arias, Everon Jackson Hooi of Kim-Lian van der Meij de saboteur van 2022 is. De finale vindt plaats in Amsterdam, in De Rode Hoed. In totaal kunnen er zo'n vierhonderd mensen aanwezig zijn.

De finale vond altijd plaats in het Vondelpark, waar buiten grote schermen werden gehangen zodat het publiek in het park mee kon kijken. Dit jaar wordt er buiten niets gefaciliteerd door AVROTROS, zo laat de omroep aan NU.nl weten. Alleen tickethouders kunnen aanwezig zijn in De Rode Hoed, leden van de omroep hebben zich daar al voor kunnen aanmelden.

Twee jaar geleden bleek Rob DeKay de Mol te zijn. Hij was toen de eerste Mol in jaren die niet door het publiek kon worden opgevangen na de bekendmaking.