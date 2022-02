Het vierde seizoen van de Formule 1-docuserie Drive to Survive verschijnt op 11 maart, zo laat Netflix woensdag weten. Dit seizoen draait om het afgelopen jaar in de koningsklasse van de autosport, waarin Max Verstappen beslag wist te leggen op zijn eerste wereldtitel.

Het voorbije Formule 1-seizoen werd gedomineerd door de titelstrijd tussen Verstappen en zijn grote rivaal Lewis Hamilton van Mercedes. Dit resulteerde in harde gevechten op de baan, een felle woordenstrijd tussen Red Bull en Mercedes en leidde tot de apotheose in Abu Dhabi begin december. Daar trok Verstappen aan het langste eind.

Kijkers worden meegenomen achter de schermen en krijgen interviews met coureurs te zien. Verstappen zelf kondigde eind 2021 overigens aan dat hij niet meer met de makers van de serie wilde praten, omdat hij vond dat zijn woorden in de eerdere seizoenen van Drive to Survive vaak werden verdraaid.

De serie focust niet alleen op de topteams in de Formule 1. Zo werd het reilen en zeilen van Haas-team, dat vaak in de achterhoede verkeert, in eerdere seizoenen flink uitgelicht. Teambaas Günther Steiner van de Amerikaanse formatie hield aan zijn gescheld en directe taalgebruik in de serie een cultstatus onder racefans over.