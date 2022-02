Acteur Sabri Saad El Hamus is op Witte Donderdag als Pilatus te zien in The Passion. Noortje Herlaar speelt Maria, Dennis Weening Judas en Soy Kroon neemt de rol van Jezus op zich. De twaalfde editie van het paasevenement vindt plaats in Doetinchem.

"Het mooie aan het verhaal is het maatschappelijke element waarin ieder zich kan herkennen. Zo is Pilatus ook niet alleen een slecht mens, hij manipuleert het verhaal een bepaalde kant op, maar ja wie doet dat niet? Het is een heel interessante figuur", aldus Saad El Hamus in een eerste reactie op zijn rol.

De jaarlijkse vertelling van het lijdensverhaal van Jezus wordt dit keer aan de hand van het thema Alles Komt Goed?! verteld. Hoewel The Passion op 14 april plaatsvindt, dus ruim na de invoering van de dinsdag aangekondigde versoepelingen, kan er geen publiek bij aanwezig zijn. Al in een vroeg stadium besloten omroep KRO-NCRV, de producent en de gemeente Doetinchem daarvan af te zien.

De omroep organiseert een online processie, zodat publiek alsnog kan aansluiten. Net als een jaar geleden, toen dat voor het eerst gebeurde, zullen Engelstalige nummers worden vertaald naar het Nederlands.

Voor het eerst zal er geen muziek van Marco Borsato te horen zijn tijdens het paasspektakel. Omroep KRO-NCRV laat weten dat deze keuze al in een vroeg stadium is gemaakt en niet voortkomt uit de recente beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het het adres van de zanger. De muziek van Borsato is sinds de eerste editie in 2011 elke Passion ten gehore gebracht.

The Passion is op 14 april om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.