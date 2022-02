Zet je Radio 538, Qmusic, 100% NL of FunX aan, dan hoor je daar voorlopig geen muziek meer van Ali B, Marco Borsato en Lil Kleine na alle incidenten en aangiftes die tegen de artiesten zijn gedaan. Maar waar trekken radiostations eigenlijk de grens?

Vrij kort na de aanhouding van Lil Kleine afgelopen weekend wordt duidelijk dat hij persona non grata is bij de radiostations. Zijn muziek werd op de meeste zenders al niet meer gedraaid, maar FunX besluit hem ook uit de playlist te halen. Dat gaat de eerste dag nog even fout, als er tot twee keer toe een nummer van de rapper te horen is, maar het besluit staat vast.

"Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek", voert de NPO aan als reden om de artiest voorlopig uit de lijsten te halen. Marco Borsato en Ali B worden een maand eerder al uit diverse playlists verwijderd, als in de uitzending van BOOS over The voice of Holland duidelijk wordt dat de twee artiesten zijn beschuldigd van misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een lezer van NU.nl vraagt zich af wat de grens is om iemands muziek niet meer te draaien. En hebben radiozenders hier een protocol voor? De NPO houdt het bij de verklaring van maandag, maar Qmusic laat weten dat er niet per se een protocol is: de afweging wordt per keer gemaakt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Lil Kleine

"In dit soort situaties proberen we het sentiment bij de luisteraars in te schatten", aldus een woordvoerder. "We zijn een feelgoodzender, willen niemand kwetsen. Natuurlijk hebben we ook een eigen moreel kompas, maar we zijn geen rechtbank."

Bij Talpa Network, waar Radio 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10 onder vallen, wordt de afweging ook iedere keer opnieuw gemaakt. "In het geval van Lil Kleine stond zijn muziek überhaupt al niet op de playlists van onze radiozenders geprogrammeerd, waardoor het aanpassen van beleid in deze situatie niet van toepassing was. Uiteraard houden we in iedere situatie de berichtgeving nauwlettend in de gaten, om op basis van ontwikkelingen opnieuw afgewogen beslissingen te nemen."

Ook in de redactionele playlists van Spotify hoor je Kleine niet meer terug, zo maakte het streamingplatform maandag bekend. Over Marco Borsato en Ali B heeft Spotify zich na de berichten over de twee artiesten niet uitgelaten.