Aan tafel bij een talkshow kan het nog weleens botsen: niet alleen tussen twee gasten, maar ook tussen een presentator en gast. Dat levert vaak spectaculaire televisie op, maar is niet per se prettig voor de gasten zelf. Eva Jinek vertelt in gesprek met de VARAgids dat ze er als presentatrice ook niet van geniet.

Als het dan toch botst, zoals ooit met Jules Deelder of met Jan Roos, vindt de presentatrice het belangrijk voor zichzelf op te komen. "Ik geniet daar helemaal niet van, voel me meteen rood worden onder de make-up. Ik ben heel beleefd opgevoed."

"Ik ben mezelf op televisie, anders hou je het niet vol. Maar ik heb geleerd om wat ik als mens als ongemakkelijk ervaar en gewend ben weg te lachen, weg te omhelzen, dat ongemak moet ik inhouden op tv en meer laten gebeuren", aldus Jinek, die in het dagelijks leven even iemand zou aanraken, maar op televisie een andere keuze moet maken.

"Als mijn gast op tv iets moeilijks aan het vertellen is, is het aanmatigend en verkeerd gekozen om ze vast te pakken, want zij vertellen iets, het is hun verhaal, je moet het even laten. Het gaat nu niet om mij."

Het is ook waarom Jinek liever niet huilend aan tafel zit. "Op het moment dat ik overmand ben door emoties, het weer over mij gaat - en daar gaat het juist niet om. Ik vind ontroering moeilijk om te doseren. In de talkshow gaat alles open, m'n oren, m'n hart. En dan zegt je gast iets in die uitgelichte studio, en kijk je in die ogen, en kom je bij zo'n emotioneel moment en dan moet ik alle zeilen bijzetten om het kleiner te maken in mijzelf. Het is nu wel echt beter geworden."