Chantal Janzen weet niet of ze The voice of Holland nog wil presenteren, nadat meerdere vrouwen eind januari in het YouTube-programma BOOS hadden verteld over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht.

"Het is echt een vreselijke situatie. Het is ook frustrerend voor iedereen die erbij betrokken is. Die er nooit lucht van kregen. Je had het moeten weten", vertelde Janzen maandag aan RTL Boulevard.

De presentatrice heeft "geen idee" of het programma ooit nog terug op de buis komt. "Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar een slechte in ben en dat ik niet aan The Voice denk. Ik denk aan de mensen, aan alle gedupeerden. Het is in mijn idee ondergeschikt wat er daarna met The Voice gebeurt."

Janzen weet niet of ze het programma nog wil presenteren als het ooit nog terugkomt. "Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb daar nog helemaal niet over nagedacht. In het begin dacht ik: oké, ik moet dit gewoon even aankijken. Je bekijkt dit eigenlijk voornamelijk als een buitenstaander."