LINDA. komt met een themanummer over seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt hoofdredacteur Karin Swerink in het redactionele hoofdartikel van de nieuwe editie van het blad.

Dit wordt het eerste nummer van het maandblad van Linda de Mol dat verschijnt na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Dit thema komt in plaats van het eerder geplande thema Gelukkig gescheiden, dat naar aanleiding van de verbroken relatie tussen De Mol en Jeroen van Rietbergen werd opgeschort.

"Het liefst maak ik zo'n themanummer samen met Linda, wanneer zij weer de powervrouw is die ze altijd is geweest", schrijft Swerink in het redactionele hoofdartikel.

De Mol legde vorige maand voor onbepaalde tijd haar werk neer na de onthullingen over The Voice. Onder anderen bandleider Rietbergen zou zich hebben misdragen op de set van het zangprogramma.

De muzikant erkende dat hij "relaties van seksuele aard" had met vrouwen die betrokken waren bij de talentenjacht en legde zijn werk al neer voordat het YouTube-programma BOOS aandacht besteedde aan de misstanden bij het programma. De Mol besloot daarop haar relatie met de muzikant de beëindigen.

Eind januari meldde RTL Boulevard dat De Mol voorlopig niet meer op de covers van het tijdschrift te zien zal zijn. De 57-jarige presentatrice zal ook de editorials voorlopig niet meer schrijven.