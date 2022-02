FunX heeft besloten om de muziek van Lil Kleine de komende tijd niet meer te draaien. Dat besluit is genomen in overleg met de omroepen, laat een woordvoerder van de NPO maandag desgevraagd aan NU.nl weten.

"Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX", aldus de woordvoerder.

NPO 3FM had al geen muziek van Lil Kleine in de playlist staan. Ook Radio 538 en Qmusic laten weten de artiest niet uit de lijsten te hebben hoeven halen, omdat hij daar al niet in stond.

Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, is zondagavond gearresteerd na een geweldsincident en heeft de nacht doorgebracht op het politiebureau. Op beelden in handen van Yvonne Coldeweijer is te zien hoe de rapper zijn verloofde aan haar haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Het management van Scholten en Jaimie Vaes heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beelden.

Scholten is afgelopen vrijdag nog veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor zinloos uitgaansgeweld. Na de uitspraak van de rechtbank zei de rapper in hoger beroep te gaan.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.