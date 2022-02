Iets meer dan twee miljoen kijkers hebben zondagmiddag de 500 meter vrouwen bij het langebaanschaatsen op de Olympische Spelen in Peking gekeken. Zij zagen hoe de Amerikaanse Erin Jackson er met de gouden medaille vandoor ging.

De uitzending was het op twee na best bekeken programma van de zondag. De Nederlandse schaatsers eindigden bij deze afstand niet op het podium. Jutta Leerdam moest het als beste Nederlandse doen met een vijfde plaats.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 2,4 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag, gevolgd door de samenvattingen van de Eredivisie met 2,1 miljoen kijkers. Ook de olympische finale van de 500 meter shorttrack bij de mannen was 's middags populair met ruim 1,7 miljoen kijkers.

Project Rembrandt scoorde met meer dan 1,3 miljoen kijkers het beste van alle programma's op primetime. De uitzending op NPO1 behaalde daarmee een zevende plek in de top 25 van best bekeken programma's van de dag.