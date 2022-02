Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Iedere week is er één afvaller, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de zevende uitzending: zangeres Laetitia Gerards.

Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2022 Acteur Everon Jackson Hooi, journalist Arno Kantelberg, rapper Glen Faria, presentatrice Fresia Cousiño Arias, zangeres Suzanne Klemann, presentatrice Hila Noorzai, cabaretier Thomas van Luyn, presentatrice Kim-Lian van der Meij, zangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa en presentatrice Welmoed Sijtsma.

815 euro uit de pot, 850 euro in de pot: deze zevende aflevering was een uitstekende voor de Mol. Helemaal omdat in de derde opdracht geen cent te verdienen viel. Een buit van 35 euro op twee opdrachten is mager, precies waar de Mol op hoopt.

Eén ding weten we zeker: Laetitia Gerards is niet de Mol. Het vraagteken dat Thomas van Luyn bij het maken van de test koos, gaf hem de optie iemand aan te wijzen die volgens hem de test het slechtst gemaakt had. Het kon dat de cabaretier het nóg slechter had gedaan, maar zijn antwoorden vervielen bij het juist kiezen. We weten niet of Gerards de test slechter heeft gemaakt óf dat ze pech had, maar zeker is dat Van Luyn nog door kan.

Hoewel de operazangeres hoog in het lijstje stond van veel Wie is de Mol?-fans, was zij niet degene die het stel saboteerde. Al had ze het wel heel graag willen doen. "Ik weet zeker dat ik een hele goede Mol was geweest. Maar deze Mol heeft het zo goed gedaan, dat had ik echt niet beter kunnen doen."

Had je van tevoren iets gezegd over de test waar Thomas op baseerde dat jij het weleens het slechtst gemaakt kon hebben?

"De afgelopen afleveringen voelde ik me heel goed, maar nu sloeg ik aan het twijfelen. Ik wist dat Fresia een vrijstelling had en voor mij was zij niet de Mol. Dus waren er ineens nog maar twee plekken te vergeven. Dan worden je kansen heel klein. En ik heb dat uitgesproken, Thomas heeft dat goed opgeslagen, haha."

"Dat ik twee minuten extra had, gaf de doorslag, zei Thomas zelf. Het verbaasde me dus niks dat hij mij koos, je ziet ook geen enkele schok op mijn gezicht, haha."

Je werd flink verdacht door de kijkers. Snap je dat, nu je het terug hebt gezien?

"Ja heel erg, haha. Ik zou mezelf ook verdacht vinden. Ik denk dat het komt doordat ik veel verschillende kleuren heb. Fresia is fanatiek en dat zie je altijd terug, Thomas is gewoon heel grappig. Maar ik reageer overal anders. Soms doe ik actief mee, een andere keer kijk ik meer de kat uit de boom. Dan kunnen mensen je niet helemaal peilen."

"Ik heb weinig meegekregen van de verdenkingen: ik kijk amper televisie en zit weinig op sociale media. Ik ben iets actiever geworden op Instagram en krijg daar heel veel positieve, lieve berichten. Maar alle theorieën heb ik niet meegekregen nee."

Ben jij bewust bezig geweest met mollen?

"Ik ben wel heel mysterieus geweest in de gesprekken met de rest. Als iemand vroeg of ik de Mol was, bleef ik altijd een beetje vaag. Dat vind ik leuk, dat je niet te lezen bent. In mijn werk moet ik dat natuurlijk ook veel gebruiken, dus het ging me makkelijk af."

Er was een moment met een etuitje waar veel mensen het over hadden: jij kreeg een verdubbelaar toegegooid tijdens de opdracht op de eilandjes, maar je keerde zonder verdubbelaar terug.

"Haha dat verhaal heb ik wel echt heel vaak gehoord. Ik zal eindelijk antwoord geven op het mysterie: nee, ik heb dat niet expres gedaan. Mijn sleutel was niet te vinden, ik heb daar echt een half uur staan graven voordat het een keer werkte en daardoor had ik dus bijna geen tijd meer voor de opdracht. Ik concentreerde me daarop en heb aan dat roze etuitje helemaal niet meer gedacht: dat het een andere kleur had, was me amper opgevallen. Het was dus geen opzet, ik ben dat ding gewoon vergeten."

Wat heeft je deelname je over jezelf geleerd?

"Hoe fantastisch het is om in het moment te leven. Je bent altijd bezig met wat er nog moet en nog komt, maar door de pandemie ontdekte ik al dat het altijd anders kan lopen. Door Wie is de Mol? heb ik geleerd hoe lekker het kan zijn dingen uit handen te geven en je te laten leven. Dat ik ondanks mijn neiging naar perfectie de controle zo los kan laten is echt heerlijk. Ik heb ieder moment genoten en deed alles met volle overgave."

Wie is de Mol? is iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.