Op een afterparty van Justin Biebers concert in Hollywood zijn vrijdagavond (lokale tijd) vier mensen gewond geraakt. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Het feest was in aanloop naar de Super Bowl op zondag, de landelijke American Football-finale.

Onder anderen Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner en Khloe Kardashian waren op het feestje aanwezig. Volgens de website stonden gasten Kodak Black, Gunna en Lil Baby rond 3.00 uur op straat toen er een ruzie uitbrak, waarop iemand een pistool trok.

Er zouden in totaal zo'n tien schoten zijn gelost, waarbij vier mensen werden geraakt. Wie dat zijn, is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet meer in levensgevaar.

De Super Bowl vindt officieel pas zondag plaats, maar voorafgaand aan de show wordt er door artiesten en andere bekenden al feestgevierd.