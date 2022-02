Het nieuwe Instagramaccount van Bilal Wahib is na nog geen paar uur actief te zijn geweest zaterdag weer verwijderd. Bijna een jaar geleden werd de acteur en rapper levenslang verbannen van sociale media, omdat hij tijdens een livestream op Instagram een minderjarige jongen had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien.

Het nieuwe profiel op Instagram werd door meer dan 40.000 mensen gevolgd en leek te worden beheerd door zijn management. Het is niet bekend of Instagram-moederbedrijf Meta of Wahibs management de pagina heeft verwijderd.

Op het account was een video geplaatst waarop Wahib meezingt met een nieuw nummer van hem en zanger Rolf Sanchez. "Bilal is back! Om dit te vieren, heeft hij samen met Rolf Sanchez zeer binnenkort een verrassing voor jullie in petto! Ik heb jullie gemist schatjes", stond bij de video.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde Wahib niet voor het incident met de minderjarige jongen, maar zijn actie had wel grote gevolgen. Zo verloor hij zijn platencontract, zette BNNVARA (waarvoor Wahib een kinderprogramma presenteerde) de samenwerking stil en werd hij geschrapt als boegbeeld van een politiecampagne.