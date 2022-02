Dave Roelvink is binnenkort samen met zijn vriendin Jazzlyn Dusoswa en hun zoon Dean te zien in de realityserie Daddy Dave.

In de realityserie laten de kersverse ouders zien hoe ze verschillende hindernissen van het ouderschap proberen te overwinnen.

Onder andere de bevalling van hun in oktober geboren zoon komt aan bod. Ook krijgen de vrienden en familie van Roelvink een grote rol.

De zoon van volkszanger Dries Roelvink was onlangs nog te zien in de tv-programma's The Big Balance en Special Forces VIPS.

Daddy Dave is vanaf donderdag 3 maart wekelijks te zien op discovery+.