Het YouTube-programma BOOS van Tim Hofman heeft zaterdag de Zapp Award voor favoriete online serie gewonnen. De prijs voor de favoriete jeugdserie was voor het Sinterklaasjournaal. Verder werdDe Luizenmoeder verkozen tot favoriete Nederlandse jeugdfilm en Mindf*ck van illusionist is uitgeroepen tot favoriete familieprogramma.

Het nummer Stapelgek van De Bankzitters kreeg een award voor favoriete Nederlandse track. De favoriete Ster Jeugdprogramma is Dieuwertje Blok. Koen van Heest viel in de prijzen als favoriete Ster Online.

BOOS is een 'consumentenprogramma' dat alleen op internet wordt uitgezonden. In 2016 kwam de eerste aflevering online. Inmiddels zijn er meer dan 250 afleveringen verschenen. Mensen die een probleem hebben en daar zelf geen oplossing voor vinden, kunnen zich opgeven voor het programma. Die problemen lopen uiteen van ruzies met een huisbaas en oplichting via Marktplaats tot grote maatschappelijk thema's en journalistiek onderzoek, zoals de recente onthullingen van seksueel wangedrag bij The voice of Holland.

Het langverwachte bioscoopvervolg op hitserie De Luizenmoeder was direct een groot succes in de Nederlandse bioscopen. De komedie trok binnen twee dagen al meer dan 30.000 bezoekers. De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en trok wekelijks vele miljoenen kijkers. De serie werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf.

Kinderen stemmen voor de NPO Zapp Awards op hun favoriete programma’s, presentatoren, online sterren en artiesten van het afgelopen jaar. De show werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum en Britt Dekker.