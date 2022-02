Dr. Phil kan zich niet vinden in het verhaal van BuzzFeed waarin (oud-)medewerkers van zijn show spreken van een giftige werksfeer. Via zijn advocaat laat hij aan E! News weten de beschuldigingen belachelijk te vinden.

BuzzFeed publiceerde donderdag een uitgebreid rapport waarin de medewerkers spreken over verbale mishandeling, angst en intimidatie tijdens hun werk.

Volgens de medewerkers, die allen anoniem wensen te blijven uit angst voor represailles, is het niet Dr. Phil zelf die voor een vervelende sfeer zorgt, maar zijn het senior stafleden die schreeuwen tegen ondergeschikten en hen hard aanpakken wanneer er een fout gemaakt wordt. Daarbij zou er sprake zijn van racisme en moeten medewerkers gasten manipuleren die meedoen aan de show.

H. Patrick Morris, de advocaat van de 71-jarige Phil McGraw, stelt dat BuzzFeed bewust selectief is omgegaan met bronnen, omdat hun verhaal over de misstanden bij de show van Dr. Phil anders als een kaartenhuis in elkaar was gevallen. Bronnen die de waarheid zouden vertellen, zijn volgens de advocaat expres niet gehoord.

"Dr. Phil richt zich voornamelijk op de show en is niet betrokken bij de relaties onderling, maar naar zijn weten zou zijn staf zich niet schuldig maken aan dergelijke praktijken", aldus de advocaat.

"De claims van manipulatie (van gasten, red.) zijn simpelweg te belachelijk voor woorden, omdat gasten bij hem juist een veilige plek vinden waar ze hun verhaal kunnen doen. Ook zijn de beschuldigingen van racisme nergens op gebaseerd, dit is gewoon niet waar. Kennelijk zijn er mensen die uit zijn op aandacht, maar dan wel op de verkeerde manier. Deze beschuldigingen zijn vals en puur en alleen gebruikt om een sensatiestuk te schrijven."

Dr. Phil begon in 2002 met zijn eigen show waarin hij als psycholoog in gesprek gaat met zijn gasten. Er zijn inmiddels twintig seizoenen van gemaakt.