Misdaadverslaggever Mick van Wely is voorlopig niet te zien in RTL Boulevard en EditieNL, waar hij regelmatig aanschuift. "Zijn nevenactiviteiten zijn voorlopig stilgelegd", zo laat een woordvoerder van RTL desgevraagd weten.

Donderdag werd bekend dat De Telegraaf-verslaggever geschorst is wegens seksueel ongewenst gedrag. Ook zijn hem sancties opgelegd. De maatregel volgt op diverse meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen, zo meldt Mediahuis, eigenaar van De Telegraaf, in een verklaring.

"Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan", aldus Van WeIy in dezelfde verklaring. "Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten."

Toen de hoofdredactie van De Telegraaf vorige week donderdag op de hoogte werd gesteld van de meldingen over seksueel ongewenst gedrag is een onderzoek ingesteld en Van Wely uit voorzorg geschorst. Bij dit onderzoek is gesproken met alle betrokkenen. Op basis van het onderzoek, dat extern door een onafhankelijke partij is getoetst, zijn sancties opgelegd aan de journalist.