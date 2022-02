Mediahuis Nederland heeft Mick van Wely, misdaadverslaggever van De Telegraaf, tijdelijk geschorst vanwege seksueel ongewenst gedrag. Meerdere vrouwen hebben bij een van de vertrouwenspersonen melding gemaakt van zijn gedrag, meldt het moederbedrijf van de krant donderdag.

De 49-jarige misdaadverslaggever zegt in een verklaring zich te realiseren dat hij grenzen heeft overschreden en biedt zijn excuses aan. "Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten."

De hoofdredactie van De Telegraaf werd vorige week donderdag op de hoogte gesteld en is toen een onderzoek begonnen. Daarbij is gesproken met de betrokkenen. Op basis van het externe onderzoek is Van Wely uit voorzorg op non-actief gesteld.

Paul Jansen, hoofdredacteur van de krant, zegt "behoorlijk" te zijn geschrokken. Hij noemt de zaak een drama voor alle betrokkenen, met name voor de vrouwelijke collega's die er melding van hebben gemaakt. "Er zijn passende maatregelen getroffen om een herhaling te voorkomen en er is nazorg aangeboden aan de melders."

Van Wely werkt sinds 2015 voor De Telegraaf. Daarvoor was hij werkzaam als misdaadjournalist van Dagblad van het Noorden. Hij heeft meerdere boeken uitgebracht. In 2013 won hij de De Tegel voor zijn reconstructie van de Facebookmoord.

De schorsing van Van Wely volgt op onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de set van The Voice en wangedrag van voormalig Ajax-directeur Marc Overmars.