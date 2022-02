Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is een editie met alleen maar (halve)finalisten van voorgaande seizoenen. De afleveringen zijn vanaf 24 februari ook te zien op RTL 4 nu er een gat is ontstaan na het wegvallen van The voice of Holland.

De kandidaten die zich nog een keer gaan bewijzen, zijn Bertie Steur, Carlos Platier Luna, Dio, Dominique Hazeleger, Edith Bosch, Ferry Doedens, Gregory Sedoc, Hugo Kennis, Jan Bronninkreef, Kay Nambiar, Krystl Pullens, Mariana Verkerk, Niels Gomperts, Rita Berger, Sebastiaan Labrie en Thomas Dekker.

Aanvankelijk zou het nieuwe seizoen exclusief bij Videoland te zien zijn. Maar vanwege het wegvallen van The voice of Holland op de vrijdagavond is Expeditie Robinson: All Stars straks ook op RTL 4 te zien. Wel kun je als je Videoland-abonnee alvast een aflevering vooruitkijken. Art Rooijakkers en Geraldine Kemper zijn weer de presentatoren.

Eilandpraat met Luuk Ikink is vanaf 24 februari wekelijks direct na de reguliere uitzending van Expeditie Robinson: All Stars om 21.30 uur op RTL 4 te zien.