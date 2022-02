Het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht is eind maart gewoon te zien op SBS6. Of Linda de Mol de spelshow presenteert, is nog niet bekend.

Een woordvoerder van Talpa Network zegt dat voorlopig nog niets gecommuniceerd wordt omtrent een mogelijke terugkeer van De Mol op tv.

De Mol legde half januari al haar werkzaamheden neer in verband met de perikelen rond The voice of Holland. Haar partner Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn rol als bandleider van het programma. Het is niet duidelijk wanneer De Mol weer aan het werk gaat.

Presentator Albert Verlinde suggereerde woensdagavond in SBS6-programma Shownieuws dat Winston Gerschtanowitz mogelijk de presentatie van De Mol overneemt als ze er nog niet voor klaar is.